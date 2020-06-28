«Штутгарт» вернулся в Бундеслигу. «Вердер» узнал соперника по переходным матчам

В матче 34-го тура второй Бундеслиги «Штутгарт» проиграл «Дарштадту» со счётом 1:3, но, несмотря на поражение, вышел в Бундеслигу. Встреча состоялась в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена».

Счёт был открыт на 32-й минуте, автором забитого мяча стал Сердар Дурсун. Хозяева отыгрались в конце первого тайма — на 42-й минуте гол забил Марио Гомес, которому ассистировал Силла Вамангитука. На 53-й минуте гостей вывел вперёд Маттиас Бадер с передачи Дурсуна. Окончательный счёт установил Тобиас Кемпе с паса Марвина Мехлема.

«Штутгарт», набрав 58 очков, сохранил за собой второе место в турнирной таблице второй Бундеслиги, так как в параллельном матче «Арминия», которая уже гарантировала себе повышение в классе, на своём поле разгромила «Хайденхайм» со счётом 3:0. «Хайденхайм» занял третье место и сыграет с «Вердером» в переходных матчах за место в Бундеслиге.

Третье место мог занять «Гамбург», но на своём поле проиграл «Зандхаузену» со счётом 1:5.