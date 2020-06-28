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«Штутгарт» вернулся в Бундеслигу. «Вердер» узнал соперника по переходным матчам

«Штутгарт» вернулся в Бундеслигу. «Вердер» узнал соперника по переходным матчам
Футбол / Германия 0

В матче 34-го тура второй Бундеслиги «Штутгарт» проиграл «Дарштадту» со счётом 1:3, но, несмотря на поражение, вышел в Бундеслигу. Встреча состоялась в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена».

Счёт был открыт на 32-й минуте, автором забитого мяча стал Сердар Дурсун. Хозяева отыгрались в конце первого тайма — на 42-й минуте гол забил Марио Гомес, которому ассистировал Силла Вамангитука. На 53-й минуте гостей вывел вперёд Маттиас Бадер с передачи Дурсуна. Окончательный счёт установил Тобиас Кемпе с паса Марвина Мехлема.

«Штутгарт», набрав 58 очков, сохранил за собой второе место в турнирной таблице второй Бундеслиги, так как в параллельном матче «Арминия», которая уже гарантировала себе повышение в классе, на своём поле разгромила «Хайденхайм» со счётом 3:0. «Хайденхайм» занял третье место и сыграет с «Вердером» в переходных матчах за место в Бундеслиге.

Третье место мог занять «Гамбург», но на своём поле проиграл «Зандхаузену» со счётом 1:5.

Германия - Вторая Бундеслига. 34-й тур
28 июня 2020, воскресенье. 16:30 МСК
Гамбург
Гамбург
Окончен
1 : 5
Зандхаузен
Зандхаузен
0:1 ван Дронгелен – 13' (автогол)   0:2 Бехренс – 21'   1:2 Хант – 62' (пен)   1:3 Бехренс – 84' (пен)   1:4 Энгельс – 88'   1:5 Дикмайер – 90+3'
Германия - Вторая Бундеслига. 34-й тур
28 июня 2020, воскресенье. 16:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
1 : 3
Дармштадт 98
Дармштадт
0:1 Дурсун – 32'   1:1 Гомес – 42'   1:2 Бадер – 53'   1:3 Кемпе – 88'
Удаления: нет / Паульссон – 66'
Германия - Вторая Бундеслига. 34-й тур
28 июня 2020, воскресенье. 16:30 МСК
Арминия
Билефельд
Окончен
3 : 0
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1:0 Клос – 14'   2:0 Фогльзаммер – 17'   3:0 Клосс – 53'
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