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«Вильярреал» обыграл «Валенсию». Денис Черышев остался в запасе

«Вильярреал» обыграл «Валенсию». Денис Черышев остался в запасе
Футбол / Испания 0

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» обыграл «Валенсию» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал». Обслуживал матч арбитр Хосе Луис Гонсалес Гонсалес, ассистировали ему Рубен Бесерриль Гомес и Диего Санчес Рохо.

Счёт был открыт на 14-й минуте, автором забитого мяча стал Пако Алькасер, которому ассистировал Жерар Морено. В концовке первого тайма хозяева увеличили разрыв в счёте, отличился Жерар Морено с передачи Санти Касорлы.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев весь матч провёл на скамейке.

«Вильярреал», набрав 51 очко, вышел на пятое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Валенсия» (46) — на 8-м месте.

Испания - Примера. 32-й тур
28 июня 2020, воскресенье. 18:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
2 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 Алькасер – 14'   2:0 Морено – 44'
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