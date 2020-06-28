«Вильярреал» обыграл «Валенсию». Денис Черышев остался в запасе
В матче 32-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» обыграл «Валенсию» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал». Обслуживал матч арбитр Хосе Луис Гонсалес Гонсалес, ассистировали ему Рубен Бесерриль Гомес и Диего Санчес Рохо.
Счёт был открыт на 14-й минуте, автором забитого мяча стал Пако Алькасер, которому ассистировал Жерар Морено. В концовке первого тайма хозяева увеличили разрыв в счёте, отличился Жерар Морено с передачи Санти Касорлы.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев весь матч провёл на скамейке.
«Вильярреал», набрав 51 очко, вышел на пятое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Валенсия» (46) — на 8-м месте.
- 28 июня 2020
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