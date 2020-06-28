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В полуфиналах Кубка Англии «МЮ» сыграет с «Челси», «Арсенал» – с «Манчестер Сити»

В полуфиналах Кубка Англии «МЮ» сыграет с «Челси», «Арсенал» – с «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

Состоялась жеребьёвка полуфиналов Кубка Англии.

«Манчестер Юнайтед» встретится с «Челси», а «Арсенал» сыграет с «Манчестер Сити».

Матчи состоятся 18-19 июля на стадионе «Уэмбли».

Кубок Англии является старейшим футбольным соревнованием в мире. Первый розыгрыш турнира состоялся в сезоне-1871/1872. В финальном матче «Уондерерс» добился победы над «Ройал Энджинирс» со счётом 1:0. Впоследствии «Уондерерс» ещё четырежды выигрывал Кубок Англии.

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Сити», который в финале прошлого розыгрыша разгромил «Уотфорд» (6:0).

«Арсенал» является рекордсменом по количеству выигранных Кубков Англии (13). Второе место занимает «Манчестер Юнайтед» (12). Далее идут «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» (по 8).

«Арсенал» повторил рекорд по числу выходов в полуфинал Кубка Англии
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