«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Уфой»
В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» сыграл вничью с «Уфой» со счётом 0:0. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
Пресс-служба московского клуба представила ролик, в котором показала, что осталось за кадром матча. На видео запечатлено прибытие команд на арену, их разминка и ключевые моменты встречи.
Ролик можно посмотреть в YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат РФС.
«Спартак», набрав 32 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре красно-белым предстоит на чужом поле сыграть с ЦСКА. Матч состоится 30 июня на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. В первом круге «Спартак» обыграл «армейцев» со счётом 2:1.
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