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Гаттузо: «Наполи» не может сделать больше для выхода в Лигу чемпионов, чем уже делает

Гаттузо: «Наполи» не может сделать больше для выхода в Лигу чемпионов, чем уже делает
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился мыслями по поводу шансов своей команды завоевать место в Лиге чемпионов по итогам текущего сезона.

«Мы не можем сделать больше, чем уже делаем. «Аталанта» на данном этапе уже никого не удивляет. Они здорово выступают на протяжении нескольких лет. Впереди у нас важный выезд в Бергамо, но мы не знаем, будет ли достаточно обыграть «Аталанту», — приводит слова Гаттузо Football Italia.

На данный момент «Наполи» занимает шестое место в таблице Серии А с 45 очками. От четвёртого места, дающего право выступить в квалификации Лиги чемпионов подопечных Гаттузо отделяет 12 очков. Четвёртую строчку занимает «Аталанта», с которой «Наполи» предстоит встретиться в следующем туре Серии А.

Дженнаро Гаттузо потребовалось 17 игр в «Наполи» для своего первого трофея в карьере
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