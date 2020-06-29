Гаттузо: «Наполи» не может сделать больше для выхода в Лигу чемпионов, чем уже делает

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился мыслями по поводу шансов своей команды завоевать место в Лиге чемпионов по итогам текущего сезона.



«Мы не можем сделать больше, чем уже делаем. «Аталанта» на данном этапе уже никого не удивляет. Они здорово выступают на протяжении нескольких лет. Впереди у нас важный выезд в Бергамо, но мы не знаем, будет ли достаточно обыграть «Аталанту», — приводит слова Гаттузо Football Italia.



На данный момент «Наполи» занимает шестое место в таблице Серии А с 45 очками. От четвёртого места, дающего право выступить в квалификации Лиги чемпионов подопечных Гаттузо отделяет 12 очков. Четвёртую строчку занимает «Аталанта», с которой «Наполи» предстоит встретиться в следующем туре Серии А.