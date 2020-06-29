Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В США футболистки расплакались во время гимна, стоя на колене в поддержку BLM

В США футболистки расплакались во время гимна, стоя на колене в поддержку BLM
Футбол / Прочие турниры 0

Футболистки «Чикаго» не сдержали эмоций во время исполнения гимна США перед очередным матчем.

Когда заиграл гимн, спортсменки стали на колено в честь движения Black Lives Matter. При этом на них были футболки и повязки с соответствующим лозунгом. Две футболистки – Джули Эртц и Кейси Шорт – особенно эмоционально восприняли акцию и, обнявшись, плакали вплоть до окончания гимна.

Видео доступно в «твиттере» исполнительного продюсера CBS Кристы Рух.

Движение Black Lives Matter было запущено после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Изначально протестные акции стали проходить в городе, где произошёл инцидент, однако вскоре движение распространилось по всем США и многим европейским странам.

Меган Рапино: приятно, что женщины используют свой голос, требуя лучшего для Америки
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020