В США футболистки расплакались во время гимна, стоя на колене в поддержку BLM
Футболистки «Чикаго» не сдержали эмоций во время исполнения гимна США перед очередным матчем.
Когда заиграл гимн, спортсменки стали на колено в честь движения Black Lives Matter. При этом на них были футболки и повязки с соответствующим лозунгом. Две футболистки – Джули Эртц и Кейси Шорт – особенно эмоционально восприняли акцию и, обнявшись, плакали вплоть до окончания гимна.
Видео доступно в «твиттере» исполнительного продюсера CBS Кристы Рух.
Движение Black Lives Matter было запущено после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Изначально протестные акции стали проходить в городе, где произошёл инцидент, однако вскоре движение распространилось по всем США и многим европейским странам.
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