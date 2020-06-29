В США футболистки расплакались во время гимна, стоя на колене в поддержку BLM

Футболистки «Чикаго» не сдержали эмоций во время исполнения гимна США перед очередным матчем.



Когда заиграл гимн, спортсменки стали на колено в честь движения Black Lives Matter. При этом на них были футболки и повязки с соответствующим лозунгом. Две футболистки – Джули Эртц и Кейси Шорт – особенно эмоционально восприняли акцию и, обнявшись, плакали вплоть до окончания гимна.

Видео доступно в «твиттере» исполнительного продюсера CBS Кристы Рух.

Движение Black Lives Matter было запущено после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Изначально протестные акции стали проходить в городе, где произошёл инцидент, однако вскоре движение распространилось по всем США и многим европейским странам.