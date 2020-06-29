Штефан Лихтштайнер попрощался с «Аугсбургом»

Защитник «Аугсбурга» Штефан Лихтштайнер опубликовал в своём «твиттере» прощальный пост в преддверии ухода из клуба.



«Спасибо вам, дорогие болельщики, за вашу прекрасную поддержку. Также спасибо моей команде. С вами было здорово. Желаю вам всего наилучшего в будущем. Вперёд, «Аугсбург»! Обнимаю, ваш Стеф», — написал Лихтштайнер.



36-летний футболист присоединился к немецкому клубу прошлым летом, подписав контракт на один сезон. В ходе своей карьеры Штефан также защищал цвета «Арсенала», «Ювентуса», «Лацио», «Лилля» и «Грассхоппера». В сборную Швейцарии вызывается с 2005 года.



В завершившемся сезоне немецкой Бундеслиги Лихтштайнер принял участие в 20 матчах и отметился 1 результативной передачей.

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