Роналду, Погба и Лихтштайнер — в символической сборной десятилетия «Ювентуса» по версии AS
Издание AS представило 11 лучших игроков туринского «Ювентуса», выступавшего в клубе на протяжении последнего десятилетия.
Вратарь: Джанлуиджи Буффон;
Защитники: Штефан Лихтштайнер, Джорджо Кьеллини, Андреа Бардзальи, Алекс Сандро;
Полузащитники: Поль Погба, Андреа Пирло, Артуро Видаль;
Нападающие: Пауло Дибала, Карлос Тевес, Криштиану Роналду.
Стоит отметить, что португалец Криштиану Роналду выступает в составе «Ювентуса» менее двух лет. В Италию он перебрался из мадридского «Реала» летом 2018 года.
За последние 10 лет «Ювентус» восемь раз становился чемпионом Италии и дважды выходил в финал Лиги чемпионов. На момент установления паузы в Серии А из-за пандемии коронавируса туринский клуб являлся лидером турнирной таблицы соревнований.
Читайте также
- 2 мая 2020
-
10:48
-
10:39
-
10:38
-
10:21
-
10:09
-
09:58
-
09:52
-
09:41
-
09:21
-
09:14
-
08:43
-
08:30
-
08:22
-
07:09
-
06:01
-
05:19
-
04:52
-
04:33
-
04:14
-
04:05
-
03:05
-
02:51
-
01:54
-
01:29
-
01:02
-
00:53
-
00:41
-
00:13
- 1 мая 2020
-
23:51
-
23:42
-
23:37
-
23:23
-
23:02
-
23:00
-
22:53
Партнерский контент