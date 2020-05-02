Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Роналду, Погба и Лихтштайнер — в символической сборной десятилетия «Ювентуса» по версии AS

Роналду, Погба и Лихтштайнер — в символической сборной десятилетия «Ювентуса» по версии AS
Футбол / Италия 0

Издание AS представило 11 лучших игроков туринского «Ювентуса», выступавшего в клубе на протяжении последнего десятилетия.

Вратарь: Джанлуиджи Буффон;

Защитники: Штефан Лихтштайнер, Джорджо Кьеллини, Андреа Бардзальи, Алекс Сандро;

Полузащитники: Поль Погба, Андреа Пирло, Артуро Видаль;

Нападающие: Пауло Дибала, Карлос Тевес, Криштиану Роналду.

Стоит отметить, что португалец Криштиану Роналду выступает в составе «Ювентуса» менее двух лет. В Италию он перебрался из мадридского «Реала» летом 2018 года.

За последние 10 лет «Ювентус» восемь раз становился чемпионом Италии и дважды выходил в финал Лиги чемпионов. На момент установления паузы в Серии А из-за пандемии коронавируса туринский клуб являлся лидером турнирной таблицы соревнований.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020