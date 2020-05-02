Роналду, Погба и Лихтштайнер — в символической сборной десятилетия «Ювентуса» по версии AS

Издание AS представило 11 лучших игроков туринского «Ювентуса», выступавшего в клубе на протяжении последнего десятилетия.



Вратарь: Джанлуиджи Буффон;



Защитники: Штефан Лихтштайнер, Джорджо Кьеллини, Андреа Бардзальи, Алекс Сандро;



Полузащитники: Поль Погба, Андреа Пирло, Артуро Видаль;



Нападающие: Пауло Дибала, Карлос Тевес, Криштиану Роналду.

Стоит отметить, что португалец Криштиану Роналду выступает в составе «Ювентуса» менее двух лет. В Италию он перебрался из мадридского «Реала» летом 2018 года.

За последние 10 лет «Ювентус» восемь раз становился чемпионом Италии и дважды выходил в финал Лиги чемпионов. На момент установления паузы в Серии А из-за пандемии коронавируса туринский клуб являлся лидером турнирной таблицы соревнований.