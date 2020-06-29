Легенда «Ливерпуля» Фаулер покинул пост главного тренера австралийского клуба

Бывший футболист «Ливерпуля» Робби Фаулер оставил пост главного тренера «Брисбен Роар», сообщается на официальном сайте австралийского клуба.



Вместе с легендой мерсисайдцев команду покинул и его ассистент Тони Грант. Отмечается, что причиной расставания стала ситуация с коронавирусом. Новый наставник будет объявлен по окончании сезона.



«От нашего с Тони имени я хочу поблагодарить клуб за предоставленную возможность, а болельщиков – за тёплый приём и поддержку меня и команды. Мы очень гордимся достигнутым», — сказал Фаулер.



Фаулер является воспитанником «Ливерпуля» и защищал цвета клуба с 1992 по 2001 год и с 2006 по 2007 год. Является одним из лучших бомбардиров в истории клуба и английской Премьер-лиги. В сборную вызывался с 1996 по 2002 год. «Брисбен Роар» Робби возглавлял с апреля прошлого года.

Фаулер: австралийские болельщики придумали термин «Фаулербол». Я не мог в это поверить