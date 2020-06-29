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Легенда «Ливерпуля» Фаулер покинул пост главного тренера австралийского клуба

Легенда «Ливерпуля» Фаулер покинул пост главного тренера австралийского клуба
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший футболист «Ливерпуля» Робби Фаулер оставил пост главного тренера «Брисбен Роар», сообщается на официальном сайте австралийского клуба.

Вместе с легендой мерсисайдцев команду покинул и его ассистент Тони Грант. Отмечается, что причиной расставания стала ситуация с коронавирусом. Новый наставник будет объявлен по окончании сезона.

«От нашего с Тони имени я хочу поблагодарить клуб за предоставленную возможность, а болельщиков – за тёплый приём и поддержку меня и команды. Мы очень гордимся достигнутым», — сказал Фаулер.

Фаулер является воспитанником «Ливерпуля» и защищал цвета клуба с 1992 по 2001 год и с 2006 по 2007 год. Является одним из лучших бомбардиров в истории клуба и английской Премьер-лиги. В сборную вызывался с 1996 по 2002 год. «Брисбен Роар» Робби возглавлял с апреля прошлого года.

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