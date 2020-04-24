Фаулер: австралийские болельщики придумали термин «Фаулербол». Я не мог в это поверить

Бывший нападающий «Ливерпуля», а ныне главный тренер «Брисбен Роар» Робби Фаулер рассказал о работе в Австралии.



«Я знал, что работа в Австралии будет невероятно тяжёлой и авантюрной. Многие люди там хотели, чтобы я провалился. Не уверен, что они любят иностранных тренеров. Поначалу нам было тяжело – мы выиграли лишь два матча из стартовых 11. Мы здорово играли, но нужно было наложить свой отпечаток. Мы верили, что можем сделать команду лучше. И нам это удалось.



Начиная с Рождества мы были в лучшей форме среди всех команд лиги. К нашему возвращению выяснилось, что местные придумали термин «Фаулербол». Я не мог в это поверить. Когда люди говорят подобное, ты чувствуешь, что обладаешь индивидуальностью. Мы хотим, чтобы нас было трудно победить», — цитирует Фаулера Daily Mail.

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