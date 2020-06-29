Кокорин опубликовал фото с дня рождения друга. На снимке 11 человек

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с празднования дня рождения своего друга Геннадия Куропаткина.

На снимке, кроме футболиста, присутствует 10 человек, среди которых Куропаткин, брат Кокорина Кирилл, его сын Майкл, Александр Протасовицкий и другие люди.

Фото: инстаграм Александра Кокорина

В нынешнем сезоне Александр принял участие в 5 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 6 голов. Сочинская команда после 23 туров занимает 10-е место в турнирной таблице первенства.

Ранее в «Зените» сообщили, что нападающий Сердар Азмун будет подвергнут дисциплинарным и финансовым санкциям со стороны клуба за нарушение правил социального дистанцирования. Хавбек самарского клуба Сафа Хади опубликовал две фотографии с Азмуном, сделанные во время прогулки по Петербургу.