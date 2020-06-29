Кокорин опубликовал фото с дня рождения друга. На снимке 11 человек

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с празднования дня рождения своего друга Геннадия Куропаткина.
На снимке, кроме футболиста, присутствует 10 человек, среди которых Куропаткин, брат Кокорина Кирилл, его сын Майкл, Александр Протасовицкий и другие люди.
Фото: инстаграм Александра Кокорина
В нынешнем сезоне Александр принял участие в 5 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 6 голов. Сочинская команда после 23 туров занимает 10-е место в турнирной таблице первенства.
Ранее в «Зените» сообщили, что нападающий Сердар Азмун будет подвергнут дисциплинарным и финансовым санкциям со стороны клуба за нарушение правил социального дистанцирования. Хавбек самарского клуба Сафа Хади опубликовал две фотографии с Азмуном, сделанные во время прогулки по Петербургу.
- 29 июня 2020
-
00:54
-
00:44
-
00:40
-
00:23
-
00:08
-
00:06
- 28 июня 2020
-
23:55
-
23:36
-
23:29
-
23:20
-
23:08
-
22:55
-
22:36
-
22:24
-
22:21
-
22:04
-
21:55
-
21:39
-
21:37
-
21:31
-
21:13
-
21:11
-
20:52
-
20:50
-
20:30
-
20:26
-
20:13
-
20:10
-
19:55
-
19:51
-
19:50
-
19:36
-
19:29
-
19:26
-
19:04