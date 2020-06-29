«Манчестер Сити» хочет включить Алабу в сделку по Зане. «Бавария» против

«Манчестер Сити» и «Бавария» продолжают вести переговоры о переходе нападающего Лероя Зане.



Как сообщает The Athletic, «горожане», заинтересованные в приглашении левого защитника, выразили желание включить в сделку Давида Алабу. Однако мюнхенцы оказались против такого шага. Несмотря на то что контракт австрийца истекает следующим летом, в клубе его считают ключевым игроком и предпочитают отпустить бесплатно через год, чем продать сейчас.



Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не устраивает предложение «Баварии» по Зане. При этом Лерой должен был перейти в мюнхенский клуб ещё год назад, однако трансфер сорвала травма колена, полученная в победном матче за Суперкубок Англии с «Ливерпулем».

«Ман Сити» не устраивает предложение «Баварии» по Зане. Клуб попытается сохранить игрока