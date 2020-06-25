«Ман Сити» не устраивает предложение «Баварии» по Зане. Клуб попытается сохранить игрока

Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Зане может остаться в клубе, несмотря на желание перейти в «Баварию» в летнее трансферное окно.
Как сообщает The Telegraph, мюнхенцы, недавно предложившие за 24-летнего футболиста, £ 36 млн (€ 40 млн), не готовы платить за него больше. «Горожан» такая сумма не устраивает. Даже с учётом финансового кризиса из-за пандемии коронавируса и долгого восстановления игрока после травмы колена, английский клуб уверен, что Лерой стоит больше.
В связи с трудностями в переговорах с «Баварией» руководство «Манчестер Сити» попытается воспользоваться ситуацией и сохранить Зане в команде. С форвардом попробуют продлить контракт, который истекает следующим летом.
Зане перешёл в «Манчестер Сити» из немецкого «Шальке-04» летом 2016 года, сумма трансфера составила € 52 млн.
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