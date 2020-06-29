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Зинедин Зидан: чемпион Примеры будет определён в последний день сезона

Зинедин Зидан: чемпион Примеры будет определён в последний день сезона
Футбол / Испания 0

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий после победы в выездном матче 32-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом» (1:0).

«Не собираюсь говорить, что мы выиграем Примеру. Чемпион будет определён в последний день сезона. Посмотрите, насколько трудно нам было играть с командой, которая находится внизу турнирной таблицы. В этой лиге никогда не знаешь, чего ожидать.

Пас Карима Бензема пяткой? Меня ничего не удивляет из того, что делает Карим. Это был отличным момент, который может стать одним из лучших в нынешней кампании.

Я очень рад за футболистов «Реала». Выигрывать матч за матчем никогда не просто. Должен поздравить своих игроков», — приводит слова Зидана Marca.

За шесть туров до завершения сезона «Реал» на два очка опережает «Барселону», которая занимает второе место.

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