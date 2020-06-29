Андрей Талалаев провёл первую тренировку в «Крыльях Советов»

Андрей Талалаев провёл первую тренировку на посту главного тренера самарских «Крыльев Советов».

«Сегодня утром председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов представил команде нового главного тренера — Андрея Талалаева. После этого российский специалист провёл теоретическое занятие, а затем и первую тренировку», — говорится в сообщении самарского клуба на официальном сайте.

Фото можно посмотреть на странице «Крыльев Советов» в «Инстаграме».

Напомним, Талалаев сменил на посту главного тренера «Крыльев Советов» Миодрага Божовича, который возглавлял самарскую команду с 2018 года.

«Крылья Советов», набрав 22 очка, занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Завтра, 30 июня, самарцы в Москве проведут матч 25-го тура с «Локомотивом» (начало — в 18:00 мск).