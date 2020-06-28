Радимов: понятно, что Талалаев кинет и «Крылья Советов»! Предавший раз, предаст ещё

Тренер петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал информацию, согласно которой Андрей Талалаев может сменить Миодрага Божовича на посту главного тренера самарских «Крыльев Советов».



«Есть такие, как Талалаев, бросивший в тяжёлый момент „Химки“. А есть такие, как Юран, вытащивший „Химки“ после этого беглеца, получивший путёвку в РПЛ и полуфинал Кубка России. А теперь разговоры про Талалаева и „Крылья Советов“… Ну понятно же, что он кинет и их! Предавший раз, обязательно предаст ещё», — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».



Самарские «Крылья Советов», в 22 матчах набрав 24 очка, занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (56).

Талалаев может сменить Божовича на посту главного тренера «Крыльев Советов»