Радимов: понятно, что Талалаев кинет и «Крылья Советов»! Предавший раз, предаст ещё
Тренер петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал информацию, согласно которой Андрей Талалаев может сменить Миодрага Божовича на посту главного тренера самарских «Крыльев Советов».
«Есть такие, как Талалаев, бросивший в тяжёлый момент „Химки“. А есть такие, как Юран, вытащивший „Химки“ после этого беглеца, получивший путёвку в РПЛ и полуфинал Кубка России. А теперь разговоры про Талалаева и „Крылья Советов“… Ну понятно же, что он кинет и их! Предавший раз, обязательно предаст ещё», — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».
Самарские «Крылья Советов», в 22 матчах набрав 24 очка, занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (56).
Талалаев может сменить Божовича на посту главного тренера «Крыльев Советов»
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