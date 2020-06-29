19-летний Гомес отказался продлевать контракт с «МЮ» с зарплатой € 1,7 млн в год

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Анхель Гомес покинет клуб летом, утверждает Goal.
По данным источника, футболист отказался продлевать контракт с манкунианцами, которые были готовы платить ему зарплату в размере € 1,7 млн в год. Гомес сомневается, что у него будет много игрового времени в «Манчестер Юнайтед». К тому же к нему проявляют интерес другие клубы.
Контракт Гомеса с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2020 года. Таким образом, он сможет перейти в другой клуб за небольшую сумму в качестве компенсации за вклад в воспитание молодого игрока.
19-летний Гомес является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах английской Премьер-лиги (0 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.
- 29 июня 2020
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