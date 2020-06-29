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РФС объявил об изменениях в регламенте Российской Премьер-Лиги

РФС объявил об изменениях в регламенте Российской Премьер-Лиги
Футбол / РПЛ 0

На заседании Бюро Исполкома РФС приняты следующие решения:

1. Внести изменение в Регламент «Возобновление тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата России среди команд клубов Российской Премьер-Лиги и Кубка России сезона-2019/2020», исключив из текста указанного регламента пункт 3.2.3 следующего содержания:
«3.2.3. Команда считается готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее шестнадцати полевых игроков и двух вратарей».

2. Внести изменение в Дисциплинарный регламент РФС, временно, до особого решения Исполкома (Бюро Исполкома) РФС, исключив с даты принятия настоящего Постановления часть 2 статьи 86 указанного регламента:

«Повторная неявка Команды на матч одного Соревнования (за исключением Кубка России) по неуважительной причине в течение одного спортивного сезона – наказывается присуждением поражения, исключением из числа участников Соревнования и штрафом».

Также бюро получило обращение РПЛ о том, чтобы дополнить пункт 6.1. регламента Российской Премьер-Лиги формулировкой «внесение изменений в календарь Чемпионата согласовывается всеми участниками соответствующих матчей и утверждается исполкомом (бюро) РФС». Однако РФС считает, что уже существующая методика принятия решения не требует дополнительных корректировок", — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

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