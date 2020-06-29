Арбитр Федотов: жёлтая карточка Кралу? Вопроса быть не может, судьи не считают карточки
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал жёлтую карточку полузащитника «Спартака» Алекса Крала в матче 24-го тура РПЛ с «Уфой» (0:0). Хавбек получил четвёртое предупреждение в сезоне и пропустит матч 25-го тура с ЦСКА.
«Вопросов по карточке Кралу быть не может, пусть она у него и четвёртая. Судьи не считают карточки, это не их проблема. Я бы понял надуманные разговоры, если бы «Спартак» с ЦСКА боролись за первое место, шли вровень, но этого нет. Можно ещё придумать, что Безбородов, раз он из Санкт-Петербурга, сделал что-то для «Зенита» в этой игре. Но это полный бред!» — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится завтра, 30 июня.
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