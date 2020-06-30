Спортивный директор «Валенсии» покинул клуб

Спортивный директор «Валенсии» Сесар Санчес подал в отставку, сообщается на официальном сайте испанского клуба.



«Мы благодарим Сесара за работу и желаем успехов в дальнейшей профессиональной деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы «Валенсии».



Санчес занимал пост спортивного директора «Валенсии» с января 2020 года. Ранее клуб объявил об отставке с поста главного тренера Альберта Селадеса, который возглавил команду в сентябре 2019 года.



«Валенсия», в 32 турах набрав 46 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. Следующий матч «летучие мыши» проведут 1 июля с «Атлетиком» из Бильбао. Встреча состоится в Валенсии на стадионе «Месталья». Начало — в 20:30 мск.

«Валенсия» уволила Селадеса с поста главного тренера