Дубль Маты принёс «Хетафе» победу в матче с «Реалом Сосьедад»

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Хетафе» обыграл «Реал Сосьедад» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес». Обслуживал матч арбитр Адриан Кордеро Вега, ассистировали ему Хосе Карлос Эскуэла Мело и Антонио Сересо Парфеноф.

Счёт был открыт в первом тайме — на 20-й минуте автором забитого мяча стал Хайме Мата, который реализовал 11-метровый. Гости отыгрались на 55-й минуте, отличился Аднан Янузай, которому ассистировал Микель Оярсабаль. В концовке встречи победу «Хетафе» принёс гол Маты на 83-й минуте с передачи Хорхе Молины.

«Хетафе», набрав 52 очка, поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал Сосьедад» (47) — на седьмом месте.