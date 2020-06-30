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Дубль Маты принёс «Хетафе» победу в матче с «Реалом Сосьедад»

Дубль Маты принёс «Хетафе» победу в матче с «Реалом Сосьедад»
Футбол / Испания 0

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Хетафе» обыграл «Реал Сосьедад» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес». Обслуживал матч арбитр Адриан Кордеро Вега, ассистировали ему Хосе Карлос Эскуэла Мело и Антонио Сересо Парфеноф.

Счёт был открыт в первом тайме — на 20-й минуте автором забитого мяча стал Хайме Мата, который реализовал 11-метровый. Гости отыгрались на 55-й минуте, отличился Аднан Янузай, которому ассистировал Микель Оярсабаль. В концовке встречи победу «Хетафе» принёс гол Маты на 83-й минуте с передачи Хорхе Молины.

«Хетафе», набрав 52 очка, поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал Сосьедад» (47) — на седьмом месте.

Испания - Примера. 32-й тур
29 июня 2020, понедельник. 23:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
2 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Мата – 20' (пен)   1:1 Янузай – 55'   2:1 Мата – 83'
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