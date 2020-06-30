Пресс-секретарь «Лацио»: СМИ специально давят на нас, пока мы преследуем «Ювентус»

Пресс-секретарь «Лацио» Артуро Диаконале рассказал о давлении со стороны СМИ после победы в матче с «Фиорентиной» (2:1) в рамках 28-го тура чемпионата Испании.

«Давление в СМИ создаётся специально, так как они хотят доставить нам проблемы, пока мы преследуем «Ювентус». Всё это основано на лжи, как будто мы изобрели какую-то сверхдержаву за кулисами, способную маневрировать судьями. Это странный миф и, очевидно, не имеет ничего общего с реальной жизнью. Я продолжаю слышать эту легенду о предполагаемой сверхдержаве, которой обладает президент Клаудио Лотито, тогда как исторически сверхдержава в футболе находится в совершенно другтх клубах по сравнению с нашими. Вряд ли «Лацио» является той командой, которая выиграла все титулы скудетто в последние годы», — приводит слова Диаконале Football Italia.

После 28 туров «Ювентус» возглавляет турнирный зачёт чемпионата Испании, набрав 69 очков. «Лацио» в свою очередь находится на втором месте, записав в свой актив 65 очков.