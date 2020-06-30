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Андре Шюррле может продолжить карьеру в «Беневенто»

Андре Шюррле может продолжить карьеру в «Беневенто»
Футбол / Италия 0

Немецкий полузащитник дормундской «Боруссии» Андре Шюррле может продолжить карьеру в итальянской Серии B, сообщает журналист Джанлуки Ди Марцио на своём сайте.

По данным источника, в услугах хавбека заинтересован «Беневенто». Также сообщается, что клуб договорился с защитником «Монако» Камилем Гликом о переходе. «Беневенто» по итогам сезона Серии B занял первое место и в следующем сезоне выступит в Серии A.

Шюррле перешёл в «Спартак» на правах аренды летом 2019 года. В 18 матчах за красно-белых немецкий хавбек забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи. Позже стало известно, что «Спартак» принял решение не выкупать трансфер игрока.

Контрактное соглашение немецкого хавбека с «Боруссией» рассчитано до 2021 года.

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