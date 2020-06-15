Тедеско: история ухода Шюррле из «Спартака» для меня понятна на 100%

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением об уходе из московского клуба немецкого полузащитника Андре Шюррле. Красно-белые арендовали хавбека у дортмундской «Боруссии», но затем приняли решение не выкупать трансфер игрока.
«Самое главное — Шюррле всегда оставался честным и прямым человеком. История его ухода из «Спартака» для меня понятна на сто процентов. Эту ситуацию мы обсуждали с ним лично. Не секрет, что у него были травмы, а контракт у него истекал в конце июня. «Спартак» решил, что возвращаться на базу, тренироваться три-четыре недели ради пары игр нет смысла. Но я благодарен Шюррле за то, что он никогда не юлил, не пытался нас обмануть или менять решение по несколько раз», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 15 июня 2020
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