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ЦСКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
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10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
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ЦСКА — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся в 20:30

ЦСКА — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся в 20:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 30 июня, состоится матч ЦСКА — «Спартак». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Спартак» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Артём Любимов (Санкт-Петербург).

ЦСКА, набрав 37 очка в 24 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (32) располагается строчкой ниже.

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