ЦСКА — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся в 20:30

Сегодня, 30 июня, состоится матч ЦСКА — «Спартак». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Спартак» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Артём Любимов (Санкт-Петербург).



ЦСКА, набрав 37 очка в 24 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (32) располагается строчкой ниже.