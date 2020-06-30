ЦСКА — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся в 20:30

Сегодня, 30 июня, состоится матч ЦСКА — «Спартак». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Спартак» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Артём Любимов (Санкт-Петербург).
ЦСКА, набрав 37 очка в 24 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (32) располагается строчкой ниже.
- 30 июня 2020
-
17:00
-
16:59
-
16:47
-
16:37
-
16:35
-
16:33
-
16:30
-
16:21
-
16:17
-
16:10
-
15:52
-
15:50
-
15:15
-
15:11
-
15:00
-
14:55
-
14:44
-
14:17
-
14:13
-
14:10
-
13:59
-
13:43
-
13:43
-
13:32
-
13:16
-
12:58
-
12:50
-
12:26
-
12:25
-
12:15
-
12:15
-
12:08
-
11:49
-
11:30
-
11:12