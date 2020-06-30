Хамес: Роналду — самый беспощадный футболист в мире

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес поделился мнением о нападающем туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Хамес выступал с Роналду за «сливочных» с 2014 по 2018 год.

«Думаю, что Криштиану — это игрок, который всегда голоден до голов, который постоянно хочет забивать. У нас отличные отношения. Когда у меня был мяч, Роналду всегда был рядом, так что думаю, у нас с ним всё было просто отлично.

Сложно сравнивать и говорить, кто является лучшим, поскольку хороших игроков очень много, но я считаю, что Криштиану — самый беспощадный футболист в мире», — приводит слова Хамеса Sportskeeda.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду записал в свой актив 27 мячей и 6 результативных передач в 36 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.