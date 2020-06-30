Хамес: Роналду — самый беспощадный футболист в мире
Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес поделился мнением о нападающем туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Хамес выступал с Роналду за «сливочных» с 2014 по 2018 год.
«Думаю, что Криштиану — это игрок, который всегда голоден до голов, который постоянно хочет забивать. У нас отличные отношения. Когда у меня был мяч, Роналду всегда был рядом, так что думаю, у нас с ним всё было просто отлично.
Сложно сравнивать и говорить, кто является лучшим, поскольку хороших игроков очень много, но я считаю, что Криштиану — самый беспощадный футболист в мире», — приводит слова Хамеса Sportskeeda.
В нынешнем сезоне 35-летний Роналду записал в свой актив 27 мячей и 6 результативных передач в 36 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.
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