Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хамес: Роналду — самый беспощадный футболист в мире

Хамес: Роналду — самый беспощадный футболист в мире
Футбол / Испания 0

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес поделился мнением о нападающем туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Хамес выступал с Роналду за «сливочных» с 2014 по 2018 год.

«Думаю, что Криштиану — это игрок, который всегда голоден до голов, который постоянно хочет забивать. У нас отличные отношения. Когда у меня был мяч, Роналду всегда был рядом, так что думаю, у нас с ним всё было просто отлично.

Сложно сравнивать и говорить, кто является лучшим, поскольку хороших игроков очень много, но я считаю, что Криштиану — самый беспощадный футболист в мире», — приводит слова Хамеса Sportskeeda.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду записал в свой актив 27 мячей и 6 результативных передач в 36 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

Лионель Месси покинул топ-3 претендентов на «Золотой мяч» по обновлённой версии от Goal
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020