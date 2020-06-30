Экс-игрок ЦСКА — о дерби со «Спартаком»: хочется, чтобы вечером было хорошее настроение

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин поделился ожиданиями от московского дерби «армейцев» и «Спартака» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Хочется, чтобы сегодня в районе десяти часов вечера было хорошее настроение. Здесь нет смысла говорить о фаворитах. Был случай, когда все были уверены, что ЦСКА разорвёт «Спартак», а они выиграли 1:0, еле затолкали мяч в ворота. Если у тебя нет сил в дерби, ты обязан их найти, выйти и победить. А исполнительское мастерство уже может вызывать вопросы: залетит мяч или не залетит?

Что касается ситуации с Гончаренко, я бы не хотел громогласно высказывать своё мнение. Хочется посмотреть на игру и только потом делать какие-то выводы. Атмосфера дерби, конечно, будет не такой, какой мы привыкли её видеть. Но я надеюсь, что это последнее дерби с небольшим количеством болельщиков и скоро мы вернёмся к нормальной жизни», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Пятых.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 30 июня, начало — в 20:30 мск.