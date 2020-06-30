Мостовой: даже скамейка «Спартака» сильнее, чем у ЦСКА. Есть защитники, которые не косячат

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от московского дерби красно-белых и ЦСКА в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.

«К этому матчу «Спартак» подходит фаворитом. Это чувство не пугает, другое дело, красно-белые не должны думать, что из-за передряг в ЦСКА они добьются лёгкой победы. Этот матч всегда будет самым принципиальным, «армейцы» будут играть через «не могу». Игра должна быть обоюдно жёсткая.

Никто не ожидал, что «Спартак» не сможет обыграть «Уфу», которая играла предсказуемо. ЦСКА так играть не будет. У «армейцев» есть, конечно, моменты, от которых они страдают: кто-то не добегает, не бьёт, не забивает. И это всё идёт цепочкой, они не могут из неё выбраться. Но вдруг сегодня у ЦСКА кто-то ударит и попадёт в девятку. От этого никто не застрахован.

Что касается состава, даже если брать скамейку — «Спартак» сильнее. Если что-то у ЦСКА произойдёт с Влашичем или Фернандесом — некем заменить. А у «Спартака» есть усиление в линию атаки, в центр, защитники есть, которые не косячат.

Чувствуется ли атмосфера дерби? Я всегда говорил, что, если убрать зрителей — всё будет по-другому. Без болельщиков градус игры и дерби кардинально меняется. У нас допускают десять процентов, хоть самые преданные будут присутствовать.

Меня насторожило другое, я смотрел игру ЦСКА с «Зенитом», болельщики стояли рядом друг с другом. Никто не соблюдал ограничения. Штрафами от такого не спасёшься, люди сами должны понимать, что ещё ничего не закончилось», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 30 июня, начало — в 20:30 мск.