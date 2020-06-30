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АЕК Карреры выкупил Шиманьского у «Ахмата»

АЕК Карреры выкупил Шиманьского у «Ахмата»
Футбол / РПЛ 0

Грозненский «Ахмат» на своём официальном сайте сообщил, что афинский АЕК, который возглавляет бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, выкупил полузащитника Дамиана Шиманьского.

Шиманьски на правах аренды перешёл в АЕК в середине января. Соглашение было рассчитано до завершения сезона-2019/2020. 25-летний поляк заключил с греческим клубом долгосрочный контракт.

«Желаем Дамиану удачи и успехов в новом клубе!» — говорится в сообщении «Ахмата».

В нынешней кампании Шиманьски помог АЕКу в 16 матчах во всех турнирах. В его активе одна результативная передача.

Дамиан выступал за «Ахмат» с января 2019 года. До перехода в грозненский клуб хавбек защищал цвета «Вислы» из Плоцка, «Ягеллонии» и «Белхатува».

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