АЕК Карреры выкупил Шиманьского у «Ахмата»
Грозненский «Ахмат» на своём официальном сайте сообщил, что афинский АЕК, который возглавляет бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, выкупил полузащитника Дамиана Шиманьского.
Шиманьски на правах аренды перешёл в АЕК в середине января. Соглашение было рассчитано до завершения сезона-2019/2020. 25-летний поляк заключил с греческим клубом долгосрочный контракт.
«Желаем Дамиану удачи и успехов в новом клубе!» — говорится в сообщении «Ахмата».
В нынешней кампании Шиманьски помог АЕКу в 16 матчах во всех турнирах. В его активе одна результативная передача.
Дамиан выступал за «Ахмат» с января 2019 года. До перехода в грозненский клуб хавбек защищал цвета «Вислы» из Плоцка, «Ягеллонии» и «Белхатува».
Массимо Каррера продлил контракт с АЕКом
- 30 июня 2020
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