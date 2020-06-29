Массимо Каррера продлил контракт с АЕКом

Андреа Д’Амико, агент главного тренера греческого АЕКа Массимо Карреры, сообщил, что итальянский специалист подписал с клубом новый контракт.



«Массимо продлил контракт с АЕКом ещё на один год — до лета 2021-го», — приводит слова Д’Амико Sport24.

56-летний Каррера возглавил АЕК в декабре 2019 года. В настоящее время афинский клуб занимает третье место в турнирной таблице греческой Суперлиги. Прежний контракт наставника истекал летом 2020 года.

Напомним, Каррера тренировал московский «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 итальянца признали лучшим тренером чемпионата России.