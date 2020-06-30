В «Рубине» нет случаев заражения коронавирусом перед матчем с «Уфой»
Пресс-служба казанского «Рубина» сообщила, что в команде не обнаружено случаев заражения коронавирусом перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».
«Рубин» вылетел в Уфу. Накануне команда сдала тест на COVID-19, все тесты показали отрицательные результаты", — говорится в официальном «твиттере» казанского клуба.
Матч «Уфа» — «Рубин» состоится завтра, 1 июля. Встреча пройдёт в Уфе на стадионе «Нефтяник». Обслужит матч арбитр Евгений Турбин (Дмитров), ассистировать ему будут Максим Гаврилин (Владимир) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный судья — Максим Матюнин (Москва).
«Уфа», набрав в 24 турах 31 очко, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (26) — на 12-м месте.
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