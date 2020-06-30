Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В «Рубине» нет случаев заражения коронавирусом перед матчем с «Уфой»

В «Рубине» нет случаев заражения коронавирусом перед матчем с «Уфой»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба казанского «Рубина» сообщила, что в команде не обнаружено случаев заражения коронавирусом перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».

«Рубин» вылетел в Уфу. Накануне команда сдала тест на COVID-19, все тесты показали отрицательные результаты", — говорится в официальном «твиттере» казанского клуба.

Матч «Уфа» — «Рубин» состоится завтра, 1 июля. Встреча пройдёт в Уфе на стадионе «Нефтяник». Обслужит матч арбитр Евгений Турбин (Дмитров), ассистировать ему будут Максим Гаврилин (Владимир) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный судья — Максим Матюнин (Москва).

«Уфа», набрав в 24 турах 31 очко, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (26) — на 12-м месте.

Тарасов: если бы 75 лет назад у страны была такая мощь, посмели бы на нас напасть?
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020