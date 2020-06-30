Жилберто Силва: Роналдо потрясающе сыграл на ЧМ-2002. Но у него была ужасная причёска

Бывший полузащитник сборной Бразилии Жилберто Силва поделился воспоминаниями об игре нападающего Роналдо на чемпионате мира 2002 года.

«Участие Роналдо на турнире и то, как он играл, было великолепным во всех отношениях. Но боже мой, какая ужасная была у него причёска», — приводит слова Силвы пресс-служба ФИФА.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ФИФА.

Роналдо стал лучшим бомбардиром ЧМ-2002, забив восемь голов. Форварду удался дубль в финальном матче со сборной Германии (2:0), что принесло Бразилии титул чемпиона мира. Роналдо получил «Серебряный мяч» чемпионата мира, а лучшим игроком был признан вратарь сборной Германии Оливер Кан.

Роналдо выступал за «Крузейро», ПСВ, «Барселону», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс».