Жилберто Силва: Роналдо потрясающе сыграл на ЧМ-2002. Но у него была ужасная причёска
Бывший полузащитник сборной Бразилии Жилберто Силва поделился воспоминаниями об игре нападающего Роналдо на чемпионате мира 2002 года.
«Участие Роналдо на турнире и то, как он играл, было великолепным во всех отношениях. Но боже мой, какая ужасная была у него причёска», — приводит слова Силвы пресс-служба ФИФА.
Видео можно посмотреть в «твиттере» ФИФА.
Роналдо стал лучшим бомбардиром ЧМ-2002, забив восемь голов. Форварду удался дубль в финальном матче со сборной Германии (2:0), что принесло Бразилии титул чемпиона мира. Роналдо получил «Серебряный мяч» чемпионата мира, а лучшим игроком был признан вратарь сборной Германии Оливер Кан.
Роналдо выступал за «Крузейро», ПСВ, «Барселону», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс».
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