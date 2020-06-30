ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря дублю Влашича

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:0.



Автором дубля стал хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич, отправив мяч в ворота «Спартака» на 27-й и 96-й минутах встречи. На 77-й минуте хавбек московского «Спартака» Роман Зобнин получил прямую красную карточку за удар локтем полузащитника «армейцев» Ивана Облякова, после чего красно-белые остались в меньшинстве.

ЦСКА набрал 40 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (32) — на 6-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 24 матчах набравший 56 очков.