ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря дублю Влашича
В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:0.
Автором дубля стал хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич, отправив мяч в ворота «Спартака» на 27-й и 96-й минутах встречи. На 77-й минуте хавбек московского «Спартака» Роман Зобнин получил прямую красную карточку за удар локтем полузащитника «армейцев» Ивана Облякова, после чего красно-белые остались в меньшинстве.
ЦСКА набрал 40 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (32) — на 6-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 24 матчах набравший 56 очков.
- 30 июня 2020
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