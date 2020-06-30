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ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря дублю Влашича

ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря дублю Влашича
Футбол / РПЛ 0

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:0.

Автором дубля стал хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич, отправив мяч в ворота «Спартака» на 27-й и 96-й минутах встречи. На 77-й минуте хавбек московского «Спартака» Роман Зобнин получил прямую красную карточку за удар локтем полузащитника «армейцев» Ивана Облякова, после чего красно-белые остались в меньшинстве.

ЦСКА набрал 40 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (32) — на 6-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 24 матчах набравший 56 очков.

Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
30 июня 2020, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Влашич – 27'   2:0 Влашич – 90+6'
Удаления: нет / Зобнин – 77'
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