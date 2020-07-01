Влашич: ситуация с отъездом Гончаренко странная, но люди иногда совершают ошибки

Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич прокомментировал отъезд главного тренера команды Виктора Гончаренко в Беларусь после поражения команды в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (0:4).

«Ситуация с отъездом Гончаренко странная, но люди иногда совершают ошибки. В нашем клубе мы все одна большая семья и делаем всё друг для друга», — передаёт слова Влашича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

В 24-м туре чемпионата России с «Динамо» (0:0) «армейцами» руководил старший тренер Сергей Овчинников. После этого матча Гончаренко вернулся к работе.



ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре ЦСКА встретится с грозненским «Ахматом». Встреча состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Начало — в 20:30 мск.