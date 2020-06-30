Виктор Гончаренко рассказал, зачем уехал в Беларусь после матча с «Зенитом»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил поездку в Беларусь после проигрыша команды в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (0:4).



«Что касается поездки в Беларусь, нужно было каким-то образом встряхнуть команду. Раз это пошло на пользу, значит, мы сделали всё правильно. Я пожалел о своём поступке и принёс извинения в команде», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В 24-м туре чемпионата России с «Динамо» (0:0) «армейцами» руководил старший тренер Сергей Овчинников. После этого матча Гончаренко вернулся к работе.

ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре ЦСКА встретится с грозненским «Ахматом». Встреча состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Начало — в 20:30 мск.