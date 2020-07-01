Криштиану Роналду отреагировал на победу «Ювентуса» в матче с «Дженоа»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу в матче 29-го тура итальянской Серии А с «Дженоа» (3:1). В составе победителей отличились Пауло Дибала, Криштиану Роналду и Дуглас Коста.
«Ещё три важных очка! Нужно продолжать в том же духе», — написал Роналду в своём «инстаграме».
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду принял участие в 25 матчах, в которых записал в свой актив 24 гола и сделал 4 результативные передачи.
«Ювентус» набрал 72 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Дженоа» (26) — на 17-м месте. В тройку лидеров входят римский «Лацио» (68) и миланский «Интер» (61), у которого в запасе ещё одна игра.
В следующем туре «Ювентус» встретится с «Торино». Игра пройдёт 4 июля.
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