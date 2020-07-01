Бышовец: волевых качеств у Слуцкого маловато

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением по поводу работы Леонида Слуцкого в казанском «Рубине».
Казанцы занимают 12 строчку турнирной таблицы РПЛ перед матчем 25-го тура с «Уфой».
«Почему Слуцкий ставит в центр обороны Пабло Санчеса, несмотря на ошибки игрока? Наверное, те эпизоды и фактически забитый мяч в свои ворота в игре с «Уралом» — это чистая случайность. Давать характеристики игрокам, конечно, очень сложно. Трудно объяснить, например, непопадание по мячу Васина из ЦСКА. Или ошибку того же Васина, когда он в своей вратарской идет в обводку. Это я о том, что не хватает информации. Да, есть результат, и он говорит, что Сантос не соответствует. Почему его ставит тренер? Я не знаю. Когда Слуцкий работал в ЦСКА, у него была проблема в средней линии. Меня спрашивали: почему Слуцкий делает так. Я говорил, что при выборе двух центральных игроков полузащиты должна быть совместимость футболистов по качествам, и чтобы они дополняли друг друга на поле, помогая подчеркнуть лучшие качества за счёт взаимодействия между собой.
А в «Рубине»? Не знаю. Это может знать сам Слуцкий. А может и не знать, поскольку волевых качеств у него маловато. Возможно, и дефицит этих качеств у «Рубина» из-за тренера. От наставника к игрокам должна передаваться уверенность в себе, результате, победе. Если тренер — личность, то можно выходить и играть против любого соперника. Тогда игроки видят, что тренер спокоен и нет никакой паники в раздевалке ни до, ни после матча», — приводит слова Бышовца «ТНВ».
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