Бышовец — о Сёмине: не существует для меня этот человек. И тренер, кстати, тоже

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал выступление «Локомотива» после ухода из команды главного тренера Юрия Сёмина, а также поделился мнением о российском специалисте.
Напомним, что с 1 июля «Локомотив» возглавляет Марко Николич. В матче 25-го тура РПЛ «железнодорожники» не смогли обыграть «Крылья Советов» (1:1).
«Локомотив» играет на багаже Сёмина? Я думаю, что инерция сохранилась. Уровень игроков позволяет, особенно против «Оренбурга», да и против того же «Рубина» довольно безболезненно проходить этап смены главного тренера. Но надо сказать, что Николич достойно ведёт себя. И мне кажется, что некоторые акценты в игре команды уже начинают смещаться в пользу креативности и раскрепощённости игроков. Также немаловажен тот факт, что Миранчуки достигли уже возраста, когда могут быть не просто яркими талантами, а уже лидерами команды. Ну и видно, что игроки уже приняли Николича.
Будет ли ещё тренировать в нашем чемпионате Сёмин? Этот человек был посредственный игрок, да боевой, с настроем. Можно говорить о нём как о клубном тренере, опять же таком, кто умеет настраивать. Что касается его перспектив, у нас с ним разные оценки футбола и жизненных принципов. Поэтому я стараюсь его не комментировать. Мы сняли этот вопрос. Не существует для меня этот человек. И тренер, кстати, тоже», — приводит слова Бышовца «ТНВ».
- 1 июля 2020
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