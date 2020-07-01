Геркус: «Спартак» понравился больше, чем ЦСКА. Тедеско конструирует победную игру

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в своём телеграм-канале оценил выступление ЦСКА и «Спартака» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги (2:0).
«Сразу скажу, что игра мне понравилась. Мне понравилась динамика, планы на игру, самоотдача и класс. Видны тренерские установки, видна заряженность. При этом хоть «Спартак» и проиграл, но было видно, что он приехал выигрывать. И это то, чем занимается «Спартак» последние игры. Тедеско конструирует выигрышную игру. С прессингом, с аритмией, с меняющимися направлениями атаки: центр-фланги, фланги-центр. За этим интересно смотреть.
ЦСКА понравился движением. Я, честно, ожидал, что они сядут в концовке и «Спартак» их додавит. Не произошло. Понравилось и как ЦСКА защищается: очень слаженно, очень дисциплинированно, почти без ошибок. Видна тренерская рука Гончаренко. Ну и класс исполнителей, что тут добавить к уже многократно сказанному? Акинфеев, Фернандес и Влашич выдали классную игру, это мастера, это звёзды.
Но всё же «Спартак» понравился больше. Он интереснее, и у этой команды может быть большое будущее. Он как подросток, как молодой игрок с потенциалом. Есть ошибки, даже поражения, но очевиден прогресс, видна динамика», — написал Геркус.
- 1 июля 2020
-
14:15
-
14:14
-
13:55
-
13:44
-
13:43
-
13:36
-
13:33
-
13:22
-
13:19
-
13:12
-
12:59
-
12:34
-
12:27
-
12:20
-
12:05
-
12:00
-
12:00
-
11:41
-
11:35
-
11:03
-
11:02
-
10:46
-
10:43
-
10:31
-
10:27
-
10:20
-
10:07
-
10:05
-
09:48
-
09:36
-
09:31
-
09:00
-
08:58
-
08:44
-
08:30