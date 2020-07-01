Геркус: «Спартак» понравился больше, чем ЦСКА. Тедеско конструирует победную игру

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в своём телеграм-канале оценил выступление ЦСКА и «Спартака» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги (2:0).



«Сразу скажу, что игра мне понравилась. Мне понравилась динамика, планы на игру, самоотдача и класс. Видны тренерские установки, видна заряженность. При этом хоть «Спартак» и проиграл, но было видно, что он приехал выигрывать. И это то, чем занимается «Спартак» последние игры. Тедеско конструирует выигрышную игру. С прессингом, с аритмией, с меняющимися направлениями атаки: центр-фланги, фланги-центр. За этим интересно смотреть.



ЦСКА понравился движением. Я, честно, ожидал, что они сядут в концовке и «Спартак» их додавит. Не произошло. Понравилось и как ЦСКА защищается: очень слаженно, очень дисциплинированно, почти без ошибок. Видна тренерская рука Гончаренко. Ну и класс исполнителей, что тут добавить к уже многократно сказанному? Акинфеев, Фернандес и Влашич выдали классную игру, это мастера, это звёзды.



Но всё же «Спартак» понравился больше. Он интереснее, и у этой команды может быть большое будущее. Он как подросток, как молодой игрок с потенциалом. Есть ошибки, даже поражения, но очевиден прогресс, видна динамика», — написал Геркус.

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