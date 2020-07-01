Черчесов: то, что произошло с Максименко, мы не называем ошибками. Это просчёт

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Спартак» (2:0) и ошибке вратаря красно-белых Александра Максименко, в результате которой был забит первый гол «армейцев».



«Матч был интересный, зрители тоже помогли. Интрига была, я посмотрел с удовольствием. Есть, конечно, нюансы по форме. Если бы мне кто-то понравился в этом матче, всё равно бы не сказал.



То, что произошло с Максименко, мы не называем ошибками. Это просчёт. Главное не сам просчёт, а как Максименко на него отреагирует. Не бывает тех, кто не ошибается.



Всегда так, есть потенциал, а есть игра, которая была вчера. Кто-то во вчерашней игре свой потенциал не показал. Меня радует чемпионат, потому что он стартовал. Остальное – нюансы, которые должны править тренеры», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч».

Филимонов: Максименко пока меня не впечатляет