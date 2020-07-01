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Гол Рязанцева вышел в 1/2 финала баттла за лучший гол наших в еврокубках

Гол Рязанцева вышел в 1/2 финала баттла за лучший гол наших в еврокубках
Футбол / РПЛ 0

«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.

Во вторую пару 1/4 финала попали голы Александра Рязанцева («Рубин») в ворота «Барселоны» в матче Лиги чемпионов сезона-2009/2010 (20 октября 2009 года) и Сергея Игнашевича («Локомотив») — в ворота «Тироля» в матче Лиги чемпионов сезона-2001/2002 (7 августа 2001 года).

В этом противостоянии победил гол Рязанцева — за него проголосовало 62% опрошенных. Гол Игнашевича набрал 38% голосов.

Ранее в 1/2 финала баттла вышел гол Олега Блохина. В 1/4 фината баттла ещё предстоит сразиться голам Юрия Жиркова, Андрея Тихонова, Ильи Цымбаларя и Фёдора Черенкова.

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