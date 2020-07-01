Худяков — о проигрыше «Зениту»: идёт невезение. Ребята старались, бились

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал поражение в матче 25-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:2).
«Идёт невезение. Ребята — молодцы. Они старались, бились. В концовке теряем концентрацию и получаем. Никогда руки не опускал, уверен, что всё будет хорошо. Выберемся из этой ситуации», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» одержал победу над «Тамбовом». Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Счёт на 43-й минуте встречи открыл нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун. Результативный пас иранскому форварду отдал нападающий Артём Дзюба. На 88-й минуте Валерий Чуперка сравнял счёт, реализовав пенальти. Спустя три минуты Эмилиано Ригони вывел «Зенит» вперёд.
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