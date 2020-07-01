Пресс-атташе «Оренбурга» рассказал, как футболисты заразились коронавирусом

Пресс-атташе «Оренбурга» Алексей Сорокин рассказал подробности вспышки коронавируса в команде.

«Я один из двух сотрудников команды, про которых мы объявляли. Кстати, посидев на карантине, мне сделали ещё один анализ и тестирование показало отсутствие COVID-19 — сказали, выздоравливаю.

Результаты первого же тестирования мы объявили на сайте, но позже они не подтвердились — все результаты были отрицательными, поэтому, когда в ряде СМИ в списках выздоровевших пишут имена ребят с того первого теста, это не так. Они не болели, их перепроверили, и результаты отрицательные. Но мы ничего не скрывали. Сразу дали информацию, как и положено в таких случаях. Далее все тесты в команде и клубе были только отрицательными, ситуация успокоилась, планово готовились к чемпионату.

Перед первым после рестарта матчем тоже сдавали тесты. Всё в порядке, всё отрицательно. В регламенте прибытие на матч чартерным рейсом носит рекомендательный характер, обычно в Москву и Санкт-Петербург мы летаем регулярными рейсами — это дёшево и практично, но в этот раз приняли решение лететь чартером. Всё ради безопасности. У всех маски. Помимо фирменных с символикой клуба ещё коробка масок и перчаток у доктора, антисептики на каждом шагу.

Никого, кроме нас, в отеле из постояльцев не видели. Жили на отдельном этаже, питались в отдельном ресторане, где на каждом шагу были также антисептики. На следующий день на двух автобусах выдвинулись на стадион, прошли все проверки, сыграли и после матча отправились в аэропорт, быстро погрузились и через два часа сдали тесты по прилёте.

Вот и вся история заражения. Где мы подхватили эту заразу, не знаем. Где-то в пути. Конечно, в аэропорту, на стоянках были люди, в лифтах кто-то ездил, самолёт кто-то обслуживал и в гостинице кто-то жил до нас. Кто-то один не в том месте вдохнул, там, где кто-то другой не вовремя выдохнул, а в небольшом самолете в замкнутом пространстве зараза перескочила на других. Наверное, так.

Сейчас волна негатива в комментариях наших соцсетей — болельщиков можно понять. Любители теории заговоров говорят о целенаправленном сливе команды, о стремлении поскорее вылететь в ФНЛ, о нежелании настоять на проведении матчей и т.д. Это эмоции. Никто не хочет вылетать. Футболисты, тренеры, сотрудники и руководство этого не хотят даже больше, чем болельщики. Это их жизнь, карьера, будущее. У клуба есть лицензия на выступление в РПЛ, есть бюджет (он никогда не был большим, но для нашей небольшой команды вполне хватает).

Ко всем бедам нам ещё и два технических поражения прилетело. Дальше надо костьми лечь, чтобы перенесли матч с «Рубином» (казанцы не переносили матч, как «Краснодар», и не участвуют в Кубке, как «Урал»), выйти из карантина и набирать очки", — написал Сорокин на своей странице в «Инстаграме».

25 июня «Оренбург» на своём официальном сайте сообщил подробности вспышки коронавируса, обнаруженной в клубе. Положительными оказались тесты у восьми человек – шести футболистов и двух сотрудников команды. Отмечается, что до 23-го тура Российской Премьер-Лиги их тесты были отрицательными и все выезжали на матч с «Локомотивом».