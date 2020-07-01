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«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с ЦСКА

«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» проиграл ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:0.

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео с прибытием команды и болельщиков на стадион, самые интересные моменты матча, а также эмоции футболистов, тренеров и фанатов.

Видео можно посмотреть в YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат РФС.

ЦСКА набрал 40 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (32) — на 6-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 24 матчах набравший 56 очков.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

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