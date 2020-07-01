«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с ЦСКА
В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» проиграл ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:0.
Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео с прибытием команды и болельщиков на стадион, самые интересные моменты матча, а также эмоции футболистов, тренеров и фанатов.
Видео можно посмотреть в YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат РФС.
ЦСКА набрал 40 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (32) — на 6-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 24 матчах набравший 56 очков.
- 1 июля 2020
-
21:56
-
21:56
-
21:55
-
21:29
-
21:26
-
21:21
-
21:10
-
21:04
-
20:58
-
20:53
-
20:48
-
20:44
-
20:39
-
20:38
-
20:23
-
20:02
-
19:56
-
19:56
-
19:46
-
19:46
-
19:35
-
19:33
-
19:24
-
19:23
-
19:20
-
19:02
-
18:57
-
18:52
-
18:48
-
18:41
-
18:39
-
18:23
-
18:22
-
18:18
-
18:01
Партнерский контент