Ригони: счастлив, что своим голом помог «Зениту» одержать победу и упрочить лидерство

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони после матча 25-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (2:1) рассказал об игровой форме. Напомним, Ригони забил второй гол петербургской команды в этой встрече.



«Выход на замену — тренерское решение. Он видел, что нам необходимо больше атаковать, потому и выпустил меня на поле. Но я всегда работаю для того, чтобы быть готовым включиться в игру в любой момент. Счастлив, что помог команде одержать победу, упрочить лидерство в таблице и ещё на шаг приблизиться к нашей цели — золотым медалям.



Вообще-то я левша, привычнее играть левой, но легко бью с двух ног. В этот раз мяч лёг под правую, и, к счастью, удар оказался точным. Чувствую себя превосходно, стараюсь всегда тренироваться так, чтобы тренер знал, что может на меня рассчитывать. Мы лидируем в чемпионате, команда прекрасно сыграна, и это очень мотивирует. Так что всё классно!» — приводит слова Ригони официальный сайт «Зенита».

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