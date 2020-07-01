Сегодня в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась вничью со счётом 1:1.
Автором первого гола стал нападающий «Краснодара» Маркус Берг, отправив мяч в ворота «Ростова» на 13-й минуте с передачи полузащитника Кристофера Ольссона. В компенсированное время встречи, на 101-й минуте, пенальти реализовал хавбек «Ростова» Ивелин Попов.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос, был ли пенальти в матче «Ростов» — «Краснодар».
Принять участие в опросе можно на «Чемпионате».
«Краснодар» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ), на три очка отставая от московского «Локомотива». «Ростов» (42) — на четвёртом месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 25 матчах набравший 59 очков.
- 1 июля 2020
-
23:30
-
23:22
-
23:22
-
23:16
-
23:01
-
22:57
-
22:52
-
22:50
-
22:43
-
22:42
-
22:32
-
22:25
-
22:25
-
22:22
-
22:15
-
22:14
-
22:09
-
21:56
-
21:56
-
21:55
-
21:29
-
21:26
-
21:21
-
21:10
-
21:04
-
20:58
-
20:53
-
20:48
-
20:44
-
20:39
-
20:38
-
20:23
-
20:02
-
19:56
-
19:56