Был ли пенальти в матче «Ростов» — «Краснодар»?

Сегодня в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась вничью со счётом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий «Краснодара» Маркус Берг, отправив мяч в ворота «Ростова» на 13-й минуте с передачи полузащитника Кристофера Ольссона. В компенсированное время встречи, на 101-й минуте, пенальти реализовал хавбек «Ростова» Ивелин Попов.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос, был ли пенальти в матче «Ростов» — «Краснодар».

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«Краснодар» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ), на три очка отставая от московского «Локомотива». «Ростов» (42) — на четвёртом месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 25 матчах набравший 59 очков.