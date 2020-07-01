«Валенсия» дома проиграла «Атлетику», Черышев вышел на поле на 62-й минуте

В матче 33-го тура чемпионата Испании «Валенсия» принимала «Атлетик». Встреча прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



Дубль в составе «Атлетика» из Бильбао на счету полузащитника Рауля Гарсии, забившего на 13-й и 47-й минутах встречи. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 62-й минуте вместо хавбека Феррана Торреса, однако не отметился результативными действиями.



«Атлетик» набрал 48 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» (46) — на 10-м месте.



В другом матче тура чемпионата Испании «Алавес» принимал «Гранаду». Встреча, прошедшая на стадионе «Мендисорроса» в Витории, завершилась победой гостей со счётом 2:0.