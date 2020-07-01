Игорь Черевченко покинул пост главного тренера тульского «Арсенала», сообщается на официальном сайте клуба.

«По итогам матча 25-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Ахмат» (1:3) руководство клуба приняло решение принять отставку главного тренера Игоря Черевченко.



Готовить команду к заключительным турам РПЛ будут работавший в фарм-клубе ПФК «Арсенал» — новомосковском «Химике-Арсенале» — Сергей Подпалый и наставник молодёжки красно-жёлтых Николай Ковардаев», — говорится в заявлении тульского клуба.

«Чемпионат» сообщал, что руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев звонил бывшему наставнику «Локомотива» Юрию Сёмину и обсуждал с ним возможное назначение на пост главного тренера туляков в следующем сезоне.