Арбитр Федотов: в моменте с ударом в лицо от Шапи VAR не нашёл ошибки, но это пенальти

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал момент с нарушением правил Магомедом-Шапи Сулеймановым в концовке матча «Ростов» — «Краснодар» (1:1).

«В моменте с ударом в лицо от Шапи VAR не нашёл ошибки главного арбитра, но для меня это пенальти. Рука идёт, попадает в лицо. В центре поля это было бы фолом, в матче «Уфы» и «Рубина» за это дали желтую карточку», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

На 90-й минуте Сулейманов задел соперника локтем в пределах своей штрафной. Арбитр сделал паузу, посмотрел повтор, однако не назначил пенальти в ворота «Краснодара».