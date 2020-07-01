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Арбитр Федотов: пенальти за игру рукой Кайо? VAR исправил ошибку Мешкова

Арбитр Федотов: пенальти за игру рукой Кайо? VAR исправил ошибку Мешкова
Футбол / РПЛ 0

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал момент с нарушением правил полузащитником «Краснодара» Кайо в матче с «Ростовом» (1:1).

«Что касается пенальти за игру рукой Кайо, то бразилец увеличил площадь тела, это нарушение. VAR правильно вмешался и исправил ошибку Мешкова. Но не понимаю, почему так долго они смотрели офсайд после того, как приняли решение о пенальти. Это можно было сделать быстрее. Всё нужно было смотреть сразу в одном моменте. Сначала они должны были посмотреть офсайд, а потом Безбородов должен был сказать Мешкову проверить возможный пенальти. Но в итоге они приняли верное решение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась вничью — 1:1.

Автором первого гола стал нападающий «Краснодара» Маркус Берг, отправив мяч в ворота «Ростова» на 13-й минуте с передачи полузащитника Кристофера Ольссона. В компенсированное время встречи, на 101-й минуте, пенальти реализовал хавбек «Ростова» Ивелин Попов.

«Ростов» вырвал ничью в матче с «Краснодаром» благодаря голу с пенальти на 101-й минуте
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